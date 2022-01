Haiti peaministri sõnul üritati teda mõrvata

«Mõrvakatse sooritati minu vastu isiklikult. Minu elu on teinud minust sihtmärgi,» rääkis Henry, kes on de facto juhtinud riiki alates juulikuust, mil mõrvati president Jovenel Moise.

Haiti on viimastel aastatel kannatanud nii looduskatastroofide kui ka räige jõuguvägivalla all. Lisaks on riik olnud kaks aastat ilma toimiva parlamendi ja kohtusüsteemita. Riigi presidendi mõrv ainult süvendas poliitilist kriisi. Presidendi mõrvauurimine on samuti ummikusse jooksnud, kuigi kahtlusaluseid on nimetatud hulgaliselt.