Piirangud tõhustusdoosidele langesid

Ministeeriumi juures tegutsev immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis juba 21. detsembril, et arvestades omikrontüve laialdast ja kiiret levikut, võiks tõhustusdoosini pääseda nii need, kes pärast koroonaviiruse põdemist vaktsineerisid end Covidi vastu, kui ka need vaktsineeritud, kes hiljem siiski koroonasse haigestusid.