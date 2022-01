Lennunduse toetusrühm nõuab lennundusmuuseumi toetamise jätkamist

Riigikogu Eesti lennunduse toetusrühm on seisukohal, et lennundusmuuseumi toetamine kultuuriministeeriumi poolt peab jätkuma ning teeb ettepaneku suurendada muuseumi püsimise ja töö jätkumise nimel senist tagasihoidlikku toetust olulisel määral.

Lennundusmuuseum on üle-eestilise tähenduse ja kaaluga Eestiga seotud, aga ka maailma lennunduse ja raketinduse ajalugu tutvustav ning lennundust propageeriv ja lennunduskultuuri vahendav kaasaegne muuseum ning huvi- ja õppekeskus, märgitakse pöördumises.

Lennundusmuuseum teeb tänuväärset tööd lennunduse tutvustamisel ning lennuhuviliste ja Eesti pilootide järelkasvu tagamisel. Kahekümne aastaga on selle areng olnud muljetavaldav ja kogudesse on õnnestunud hankida tõelisi rariteete, millega võivad uhkeldada vaid mõned üksikud lennundusmuuseumid maailmas. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev muuseuminõukogu valis muuseumi 2014. aastal aasta muuseumiarendaja nominendiks.

Muuseum pakub Eesti Lennuakadeemiale tehnilist tugiõppebaasi ja annab lennundusalasi teadmisi kõigile selle valdkonna vastu huvi tundvatele inimestele ja eriti noortele. Muuseum jäädvustab nii Tartu kui lennunduskeskuse ajalugu, kui Eesti ja maailma lennunduse tehnilist arengut laiemalt.

Lennundusmuuseumi mitmekesine ekspositsioon on oluline vaatamisväärsus Eestis, aga ka terves Läänemere regioonis. Tegemist on arvestatava turismikeskusega Tartus ja Lõuna-Eestis. Muuseum korraldab iga-aastaselt traditsioonilisi Eesti lennupäevi, mis on nii osavõtvate pilootide ja lennukite, atraktsioonide kui publiku osas muutunud rahvusvaheliseks.

Kultuuriministeeriumi toetus on lennundusmuuseumi töö jätkamiseks hädavajalik. Niigi pisku toetuse ära jätmine annab teistele toetajatele signaali, et riik ei pea lennundusvaldkonda oluliseks ja vähendab nende toetamismotivatsiooni. See muudab muuseumi tegutsemise ja püsimajäämise veelgi raskemaks ja küsitavamaks.