«See, et NATO ministrid koos käivad, ühiselt päevateemasid arutavad ning vajadusel ka plaane peavad ning tegevusi koordineerivad, on asjalik ja töine igapäevatöö praktika,» kommenteeris ta NATO otsust kutsuda 7. jaanuaril kokku erakorraline välisministrite kohtumine.

Eesmaa leiab, et kõrvalseisjatele jäävad kättesaamatuks paljud materjalid ja salajased infod, mis aga otsustajatele teada on. «Neis küsimustes on aga informeeritus elutähtis,» märkis ta.