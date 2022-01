EKREst Keskerakonda astunud linnavolinik: see oli minu otsus, keegi ei meelitanud mind üle

Linnavolinik kinnitas, et tegi otsuse oma kaalutlustel ja keegi teda üle meelitada ei üritanud. Küsimusele, miks valik just Keskerakonna kasuks langes, vastas ta, et väga palju ju valida ei olnud. «Ma olin kahe fraktsiooni vahel. Minu hinnangul on Keskerakond linna arendamisel viimase nelja aastaga päris head tööd teinud,» selgitas Remmak-Grassman valiku tagamaid ja lisas, et seda näitasid ka valimistulemused.