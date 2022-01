Irja Lutsar terviseameti muudatusest nakatumisnumbrite teatamisel: see on omikroni levikuga kooskõlas

«Kuivõrd terviseameti peamine eesmärk on säilitada pandeemia tingimustes tervishoiusüsteemi toimepidevus, siis on meie jaoks eelkõige oluline jälgida raske haigestumise ja haiglaravi näitajate trende. Seetõttu ei kuva me edaspidi igapäevastes teadetes infot nakatunute vaktsineerimise staatuse kohta,» selgitas terviseamet oma otsust.