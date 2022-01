Confidoga liitus Annika Uudelepp

Juhatuse esimehe Risto Lauri sõnul on paari aastaga mitmekordistunud nii Confido meeskond, terviseteenuste valik kui ka teenuste maht. Tema sõnul on Annika Uudelepp sel muutuste ajal ettevõtte jaoks õige inimene ja kogenud juht. Terviseteenuste juhi amet on grupi juhtkonnas uus.