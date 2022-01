FOTOD ⟩ Pealinn oli hommikul lumme mattunud

Ilmateenistuse prognoosi järgi saab täna tunda nii pluss- kui ka miinuskraade. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, sekka ka vihma. Pärastlõunal taandub tihedam sadu Eesti kohalt itta, samal ajal jõuavad merelt saartele uued lume-, lörtsi- ja vihmapilved ning levivad õhtul mandrile. Mitmel pool on udu ja jäidet.

Puhub läänekaare, ennelõunal Ida-Eestis lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul tugevneb Liivi lahe ümbruses edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.

Lasnamäel on jääle minek keelatud

Lasnamäe linnaosa valitsus aga tuletab meelde, et Pae järve ja teiste Lasnamäe veekogude õrnale jääle minek on keelatud ja eluohtlik. Leidub uudistajaid, kes lähevad Tondiraba pargi veekogudele, aga on ka kalureid, kes püüavad kala Pae järvel.

«Siiski ei maksa oma elu ja tervisega riskida ning tuletame meelde, et Lasnamäe veekogude jääle minek on rangelt keelatud iga ilmaga ning tasub teada, et politsei võib keelu rikkumise eest ka trahvi teha,» ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.

Miinuskraadide saabudes tekkis jää eelkõige Tondiraba parki, mille veesilmad on väiksema sügavusega, kuid sellegipoolest ohtlikud. Eriti ohtlik on märksa sügavam Pae järv ning kiiresti voolav Pirita jõgi, mille jääle minek on samuti kategooriliselt keelatud. Talve algusest on Pae järve kaldal ka suur plakat, mis tuletab meelde, et veekogude jääle minna ei tohi.