Keskkonnaministeeriumi uus asekantsler on Antti Tooming

Tooming tõdes, et asub juhtima olulise keskkonnamõjuga valdkonda. «Siin on toimunud ja toimumas suured arengud,» nentis ta. «Kui tuua vaid mõni näide, siis tuumajaama rajamise võimalikkuse ning jätkusuutliku vee-ettevõtluse tagamise küsimus, samuti merekeskkonna kestlik kasutamine. Niisama tähtis on meie välisõhu ja vee puhtus ning kiirgusohutuse tagamine.»