Tallinna kesklinna äride üürisoodustus kehtib aprilli lõpuni

«Kesklinna ettevõtted, eriti just turistidele suunatud vanalinna ettevõtted on pidanud koroonakriisis kõige enam ennast ümber suunitlema ja on kiirelt kliente kaotanud,» ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Vimm selgitas, et ajutine üürisoodustus on ettevõtetele suureks abiks just väiksema käibega talvekuudel. «Need toetused ei kesta loomulikult igavesti ning selle kõrval tegeleme turunduskampaaniatega ning proovime leida ka muid lahendusi, et külastajad tee vanalinna üles leiaks,» ütles ta.