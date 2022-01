Koolid alustavad uut õppeveerandit testimisega

Koolid kinnitavad, et saavad testimisega hakkama ja uue õppeveerandi esimene hommik algab just nimelt testide tegemisega.

Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond rääkis, et teste jätkub praegu kõigile. «Vahepeal tegime neid küll ainult mittevaktsineeritutele, aga praktika näitas, et haigestunute hulgas oli nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata õpilasi. Uue õppeveerandi alguses testime kõiki õpilasi,» kinnitas ta. Kond selgitas, et kuna algklasside õpilased on vaktsineerimata, siis nemad tegid siiani nädalas ühe testi kodus ning teise koolis. Ta lausus, et vanemate klasside õpilastega probleeme pole, sest nemad on enamuses vaktsineeritud.