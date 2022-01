KJLO saadab rahuvalvejõud Kasahstani

Pašinjan teavitas Facebookis, et KJLO otsustas saata piiratud ajaks Kasahstani «kollektiivsed rahuvalvejõud», et stabiliseerida ja normaliseerida olukord riigis.

Kasahstani president Kassõm-Džomart Tokajev teatas kolmapäeva õhtul, et on pöördunud KJLO poole abipalvega seoses protestidega, mida tema sõnul juhivad terroristid.

«Pöördusin täna KJLO riikide juhtide poole, et nad aitaksid Kasahstani sellest terroriohust üle saada,» ütles Tokajev riigitelevisioonis. President lisas, et proteste juhtivad «terroristlikud jõugud» on «saanud ulatusliku väljaõppe välismaal».