Iisraeli tankid tulistasid sihtmärke Süüria piirialal

Rääkides Golani kõrgendikel toimunud kabinetiistungil, ütles Bennett, et uut investeeringut toetas Trumpi administratsiooni otsus tunnustada Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendike üle ning Bideni administratsiooni märguannet, et praegu seda otsust ümber tegema ei hakata.

Iisrael on pikalt väitnud, et strateegiliselt oluline piirkond on praktilistel põhjusel täielikult Iisraeliga integreeritud ning kontroll strateegilise lavamaa üle on vajalik kaitseks Iraani ja viimase liitlaste eest Süürias.