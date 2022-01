Tallinn kogub ideid paeklindile üheksa kilomeetri pikkuse pargiala rajamiseks

Praegu on käimas ideekorje, mille käigus kohalikud elanikud ja teised huvilised saavad oma mõtetega panustada klindiala tuleviku loomisse. Seni laekunud ideedes rõhutatakse turvalisust ja ligipääsetavust.

«Klindipargi idee keskmes on olemasoleva looduskoosluse säilitamine ja väärtustamine. Sekkumine klindiala kujundamisel on minimaalne, kuid linlastele tagatakse turvalised liikumisvõimalused nii jalgsi kui ka jalgrattaga ning luuakse puhkenurki ja lummava merevaatega vaatekohti. Selleks lisaks professionaalidele kaasame aktiivselt ka kohalikke, kes saavad pakkuda olulisi mõtteid ja põnevaid vaatenurki,» ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.

Planeeritava klindipealse pargi teekond algab Tartu maanteest ning kulgeb kuni Pallasti sillani mööda Lasnamäe tänavat, seejärel jätkub mööda Valge tänava äärt kuni Narva maanteeni välja. Klindipargi põhiosaks kujuneb aga Mäe tänavast algav Suhkrumäe paekallas, mis kannab ka olulist kultuuriajaloolist rolli: sealsetest paemurdudest on Lasnamäe lubjakivi murtud juba muinasajast saadik ehitiste ning kindluste müüridesse laotud. Edasi läbib kavandatava pargi teekond Narva maantee äärset nõlva ja lõpeb Pirita jõeorus.

«Paljud tallinlased ja teised huvilised on oma mõtteid meile juba edastanud ning kutsun ka teisi seda võimalust kasutama ning klindipargi tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. Inimesed rõhutavad, et oluline on looduskeskkonna säilitamine ning piirkonna puhtuse tagamine. Samuti juhitakse tähelepanu valgustusele ning turvaliste ühenduste loomisele. Nende ideede alusel asub linn koostama lähteülesannet maastikuarhitektuurse konkursi jaoks,» ütles Tallinna strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Eva Aitsam.