Valitsus toetab investeeringuid vesinikuprojektidesse

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE) ütles, et vesiniku tehnoloogiate läbimurre maailmas on algamas, oluline on sammuda eesliinil ja toetada Eesti projekte. «Vesinikust saab tulevikus rohe- ja innovatsioonipöörde üks peamine alustala, mille arendamine loob juurde tarku ja kõrgepalgalisi töökohti, vähendab meie tarbijate energiakulusid ning saame välja vahetada kõrge süsinikulekkega tehnoloogiad,» lisas ta pressiteate vahendusel.

Suti sõnul on Eestis hetkel investeerimisküpsetest ettevõtetest ootamas Euroopa Komisjoni heakskiitu ootamas kolm ettevõtet, kellel on suur potentsiaal panustada kogu Euroopa Liidu vesinikuenergia tulevikku. «Eesti ettevõtete potentsiaal arendada vesinikul põhinevat kõrgtehnoloogiat on suur, millega suurendame energia tootmist ja tarbimist keskkonnasõbralikul viisil. Oluline on, et need meie kõigi jaoks kasulikud tulemused ei jääks investeeringu puudumise tõttu toppama,» lisas ta.