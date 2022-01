Laagna teel algab Mustakivi jalakäijate tunneli remont

«Lasnamäe elanikud on selgelt andnud esimese kaasava eelarve hääletuse raames signaali, et nad soovivad Mustakivi jalakäijate tunneli korrastamist. Kuigi selle ettevalmistamine võitis plaanituga võrreldes rohkem aega, siis nüüd saavad lubatud tööd ka alata,» märkis abilinnapea Vladimir Svet. «Olulisemaks muutuseks on tunneli liikumisruumi laiendamine pea kaks korda – tulevikus on seal jalakäijatel, ratturitel, lapsekärudega vanematel mugavam liigelda. Et tegemist on ilmselt linna ühe käidavama tunneliga, siis tulevikus hakkame mõtlema ka selle peale, kuidas muuta see atraktiivsemaks linnaruumiks, mitte pelgalt liikumiskoridoriks. Selle töö võtame aga ette peale remonttööde lõppu,» ütles Svet.