Talv on meid õnnistanud lumerohkusega, kuid mitmes Tallinna linnaosa Facebooki grupis kurdavad rahulolematud linnakodanikud, et linn ei suuda lund koristada ning see muudab liiklemise äärmiselt keeruliseks. Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti (KE) sõnul on ka neil üksjagu etteheiteid oma lepingupartneritele.