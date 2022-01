Hiljuti Kasahstani presidendilt kõrge tunnustuse saanud Eesti kolmas president Arnold Rüütel on üllatunud viimaste päevade sündmustest selles Kesk-Aasia riigis. Ta rõhutas, et detsembri lõpul autasu kättesaamise järel Kasahstani esindajatega vesteldes ei olnud küll kuidagi aimata, et nende riigis on kuhjumas tänavarahutusteni viinud pinged.