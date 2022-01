Väliskomisjon: NATO idatiib vajab kohest tugevdamist

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul kuulis komisjon välisminister Eva-Maria Liimetsalt, et NATO välisministrite kohtumise päevakorras on üldine Euroopa julgeolekuolukord, Ukrainat puudutav ja NATO-Vene nõukogu ettevalmistused, teatas riigikogu pressiteenistus.

Mihkelson rõhutas, et Venemaa on esitanud mitmeid ultimatiivseid nõudmised, mis ei tohi olla mingite kõneluste aluseks. Samuti ei tohi teha mingeid järeleandmisi Venemaale kehtestatud sanktsioonide osas, sest agressioon Ukraina vastu pole vähimalgi määral raugenud.

Komisjoni esimehe sõnul on oluline, et NATO liitlased toetaksid üksmeelselt nii Ukraina kui Gruusia territoriaalset terviklikkust. Mihkelsoni sõnul peab väliskomisjon kujunenud julgeolekuolukorras NATO idatiiva tugevdamist. «Meie otsene huvi on, et NATO idatiiva tugevdamine toimuks nüüd ja kohe,» ütles Mihkelson.