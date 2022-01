Lootus vaktsiinikahju hüvitisele ärgitab põhjendamatult raha nõudma

Selliseid vaktsineerimise kõrvalmõjude teatisi, kus inimesed nõuavad hüvitist, on ravimiamet saanud teisigi. Need hakkasid tulema pärast seda, kui riigikogu Isamaa fraktsioon algatas kaks kuud tagasi eelnõu, mis andis valitsusele ülesande luua koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond, millele valitsusjuht Kaja Kallas algul vastu seisis.

Nii lihtsalt see siiski käima ei hakka, et inimene saadab pangaarve numbri ja arved, mis näitavad, kui palju tal arstiabile või ravimeile raha kulus, ning riigiamet kannab raha üle. «Soovitavalt enne jõule,» nagu mõni hüvitise ihkaja mullu detsembris lisas.

Kuna ravimiameti ülesanne on võimalike kõrvaltoimete puhul hinnata põhjuslikku seost vaktsiiniga, tuleb ravimiametisse pöördujal esitada kõrvaltoime teatis, mida hinnates saab ravimiamet hüvitise soovijaid, keda seni on olnud kokku pisut üle 30, nõustada, mis dokumente vaja läheb. Tavaliselt on vaja vähemalt ambulatoorse ja haiglaravi väljavõtteid, analüüside ja uuringute tulemusi. Pelgalt patsiendi jutust ei piisa.

Lähtudes psoriaasijuhtumist, on ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla sõnul ebatõenäoline, et vaktsiin ägestaks kaks ja pool kuud hiljem krooniliselt ägenemistega kulgevat haigust; pigem on põhjus muus, sest ka igasugune stress võib psoriaasi ägestada. Ent olenemata ravimiameti hinnangust kõrvaltoime seosele või selle puudumisele vaktsiiniga on inimesel ikkagi õigus pöörduda müügiloa hoidja poole.