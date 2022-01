Teadusnõukoja juht Toivo Maimets: ühel hetkel olid mu laual 26 teadlase nimed

Tellijale

Teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli (TÜ) rakubioloogia professor Toivo Maimets rääkis Postimehele, et nõukoda hakkab alguses tihedalt koosolekuid pidama, et üksteist tundma õppida ning rütm kätte saada. Ent tulevikus kohtub teadusnõukoda siis, kui selleks on vajadus.

«Närvesööv oli päris algus, kui ma ei olnud kindel, kust otsast alustada. Kui ma aga nägin seda suurt toetust, mis teadusrahval minu tegevusele oli, siis oli närvesööv olukord kohe möödas,» kirjeldas teadusnõukoja uus juht.

Alguses koostatud nimekiri oli päris pikk. Nimelt alustas Maimets jutuajamisi Eesti tippteadlaste, arstide ja teadusjuhtidega, uurides, millised alad peaksid teadusnõukojas kaetud olema. Seejärel jõuti küsimuseni, kes peaksid kuuluma teadusnõukotta. «Ühel hetkel olid mu laual 26 inimese nimed,» meenutas ta. «See on ainult väga hea, et on nii palju tippteadlasi, kes on kolleegide poolt soovitatud ja usaldatud,» kinnitas Maimets.