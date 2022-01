Haiti pealinna lähedal lasti maha kaks ajakirjanikku

Meediakanali andmetel lasti mõlemad maha kuritegelike jõukude vallas olevas Laboule´ piirkonnas, kus bandiitide vahel on käimas vihane võimuvõitlus. Piirkonda läbiv tee on ainus alternatiiv riigi lõunaossa jõudmiseks peale peamise maantee, mida alates juunist on kontrollinud üks Haiti võimsamaid kuritegelikke jõuke.

Haiti on viimastel aastatel kannatanud nii looduskatastroofide kui ka räige jõuguvägivalla all. Lisaks on riik olnud kaks aastat ilma toimiva parlamendi ja kohtusüsteemita. Riigi presidendi mõrv ainult süvendas poliitilist kriisi. Presidendi mõrvauurimine on samuti ummikusse jooksnud, kuigi kahtlusaluseid on nimetatud hulgaliselt.