Tallinn plaanib üksi elavate eakate abistamiseks kaasata vabatahtlikke

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projekti eesmärgiks suurendada vanemaealiste ning erivajadustega linlaste sotsiaalset kaasatust ning iseseisvat toimetulekut. «Statistika näitab, et 43 protsenti pealinna leibkondadest on üheliikmelised ehk üksi elab ligikaudu 92 500 linlast. Tööealiste inimeste puhul ei ole see üldjuhul probleemiks, kuid nende seas on arvukalt ka eakaid, kelle üksiolekut on pandeemiast tingitud piirangud veelgi suurendanud. Samuti on meil palju erivajadusega abivajajaid, kelle iseseisev toimetulek on alaliselt raskendatud,» rääkis Beškina. «Selleks, et kõigil oleks Tallinnas hea ja turvaline elada, peame üksteist märkama ja toetama. Sageli piisabki lihtsalt teise inimese kuulamisest ja heast sõnast. Siinkohal saamegi vabatahtlike kaasamisega pakkuda abivajajatele rohkem tuge ja leevendada nende üksildustunnet.»