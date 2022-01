Raimond Kaljulaid: toetuse taastamiseks peab erakond kõvasti muutuma

«Minu juhitud Tallinna piirkond on kindlasti valmis tegema kõigiti koostööd veebruaris valitava uue erakonna esimehe ja meeskonnaga. Selleks, et erakonna toetuses toimuks päriselt pööre on vaja suuri muutusi. Muutuma peab erakond ja muutuma peab ka erakonna aetav poliitika. Kui me muutuda ei suuda, siis pole mõtet oodata paremaid tulemusi,» ütles Raimond Kaljulaid.