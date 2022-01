Ministeerium tellis advokaadibüroolt vaktsiinikahjude fondi analüüsi

Lextal peab analüüsi koostama arvestades vaktsiinikahjude süsteemi väljatöötamiseks kavandatud tähtaegu. Lepingu kogumaksumuseks perioodil 01.11.2021 kuni 31.12.2022 on 25 000 eurot, ühe töötunni tasu on 200 eurot.

Lextalile seatud ülesanded

1. Teha ülevaade teiste riikide kehtivatest vaktsiinikahju hüvitamise süsteemidest.

2. Valmistada ette ettepanekud vaktsiinikahju hüvitamise süsteemi loomiseks Eestis, mis on aluseks Vabariigi Valitusele sobiva vaktsiinikahju hüvitamise süsteemi üle otsustamiseks.

3. Vabariigi Valitsuse poolt tehtud otsuse alusel valmistada ette ettepanekud õigusaktides süsteemi reguleerimiseks koos selgitustega vaktsiinikahju hüvitamise süsteemi loomiseks Eestis, mida tellija saab kasutada õigusakti lõpliku eelnõu ja seletuskirja koostamisel.

Tanel Kiik. FOTO: FOTO: Remo Tõnismäe

Kiik vaktsiinikahjude fondist: räägime mõnesajast tuhandest eurost

Tervise ja tööministri Tanel Kiik (KE) sõnas novembris, et vaktsiinikahjustuste fondi loomist menetletakse koos patsiendikindlustuse süsteemi loomisega.

«Tegemist on kahe mõnevõrra erineva teemaga, kuna patsiendikindlustuse süsteem ehk tervishoiuasutuste kohustuslik vastutuskindlustus tähendab seda, et et inimene saaks hüvitist, kui tal on toimunud mõni raviviga. Vaktsiinikahjude puhul me räägime ravimitootja vastutusest ja sellisel juhul hüvitisest, mida inimene saab, kui konkreetne ravim on olnud tõsise kõrvaltoimega,» lausus Kiik toona ERRile.

Vaktsiinikahjude fondi asutamiseks ja patsiendikindlustuse süsteemi loomiseks on vaja muuta erinevaid seadusi ning muudatused tahab valitsus esitada ühe paketina.

Vaktsiinide tõsised kõrvalmõjud on Kiige sõnul üliharvad. «Me oleme teinud esmased kalkulatsioonid teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi vaadates, näiteks Soome mudelit ja veel 20 Euroopa ja maailma riigi praktikat. Me räägime tõenäoliselt aastas mõnesajast tuhandest eurost, kümnete või äärmisel juhul sadade väga harva esinevate juhtumite puhul,» lausus ta.

Kiige sõnul tahab valitsus saata seadusemuudatused riigikokku veel selle aasta jooksul.