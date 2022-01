Karis: energiakriisi toetustele võiks e-riigis leida võimalikult lihtsa lahenduse

«20 aasta jooksul, mil Eestis on olnud kasutusel ID-kaart ja digiallkiri, on riik jõudnud nii kaugele, et suudab põhjalike andmekogude põhjal paindlikult otsustada, millal pakkuda tuge seda vajavatele inimestele, ilma, et nad peaksid esitama avaldusi, mis tekitab tarbetu halduskoormuse,» nentis Karis. Samas lisas ta, et e-riigis võiks leida ka võimalikult lihtsa lahenduse toetuste jagamisel energiakriisist puudutatud inimestele.

Kohtumisel RIA juhtkonnaga sai riigipea ülevaate nüüdisaegsete riiklike digiteenustega seotud võimalustest ning ka ohtudest, millega ametil igapäevaselt tegeleda tuleb. «Tõhusalt toimiv e-Eesti on kindlalt toetunud neljale sambale. Need on elektrooniline identiteet, riigivõrgu taristu ning turvalist andmevahetust tagav x-tee ning järjekindel küberturvalisuse eest seismine. Kuid nende kõrval on olulised rahva usaldus ja ka täitevvõimu otsustusjulgus,» märkis Karis.

Küberturvalisust puudutavas arutelus pakkus president aga välja, et küberturvalisuse taset aitaks Eestis tõsta ühtne lähenemine riigisektoris: «Nii võiks teatud osa IT-investeeringutest olla seotud küberturvalisusega,» sõnas ta. Karis lisas, et küberturvalisus on kasvav globaalne probleem, mistõttu tõi Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena selle probleemi esmakordselt ka Julgeolekunõukogu päevakorda.