PM Nädal ⟩ Energiahüvitise taotlemisel võib probleemiks saada korteriühistu küttearve

Riik ei tohiks sundida inimesi almust paluma, just nii ütleb valitsuse välja pakutud energiahüvitise taotlemise korra kohta 95-aastane Tallinnas elav pensionär, kes oma nime lehes avaldada ei soovi. «Ma pole mitte kunagi toetust palunud, olen alati hakkama saanud, ka kõige raskemetel aegadel, ja kindlasti ei lähe ma nüüd riigilt abi paluma. See on alandav,» on tema kindel veendumus.