«Moskvale on Kasahstani rahvarahutused igal juhul halb ja ohtlik. Ma arvan, et praegusi sündmusi hakati tõsiselt planeerima kohe pärast ameeriklaste Afganistanist lahkumist augustis, kui mitte varem. Jutte, vihjeid ja spekulatsioone on, et Kasahstan on venelastel menüüs, on liikunud juba pikalt,» ütles Kross.