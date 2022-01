Postimehe aasta inimene, Narva linnapea Katri Raik nendib, et paradoksaalselt on koroonakriis aidanud kaasa lõimumisele, aina enam on olulised kohalikud venekeelsed infokanalid.

Talvine Narva on kõle. Tänavad on tühjad ja majad plassid. Värske linnapea Katri Raigi kabinet on kontrast: värviline ja täis rõõmu. Linnapeal on kogu aeg kiire, keegi helistab, keegi kutsub, keegi tahab midagi. Kui intervjuu lõpeb, kihutab Raik järgmisele jutuajamisele ajakirjanikega, seejärel läheb õnnitlema kahte Narva 100-aastast elanikku.