Saar ja Izmailova kutsuvad sotse ja rohelisi energiakriisi lahendamiseks koostööle

«Rohepööre, mis on Euroopa Liidu vastus kliima- ja energiakriisile, on edukas siis, kui sellel on lai ühiskondlik toetus. Selle eeldus on, et muutustega kaasnevad raskused ei jää kõige nõrgemate kanda. Vastupidi - seekordne tööstusrevolutsioon peab koos uute majandusmudelitega looma võrdsemaid võimalusi,» selgitas Indrek Saar, miks lähitulevikus on erakondadevaheline koostöö hädavajalik.