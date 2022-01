Poolamets: kui ei taha kuulda võtta, siis peab tunda saama

Kõigest sellest ajendatuna postitas ta oma sotsiaalmeedia lehele kurvavõitu meemi mornide nägudega inimestest, kes hoiavad käes põlevaid küünlaid. «Päikesetõusu valitsus on küünla valitsuseks muutunud. Üsna tabav meem, mis seal salata,» kommenteeris ta.

«Ma just ühele tuttavala kirjutasin, et tore oleks, kui seda arvet ei oleks tulnud,» lausus Poolamets ja lisas, et arvel nähtav number - üle 600 euro - oli möödunud aastaga võrreldes kolm korda suurem. «Nagu enamusel,» lisas Poolamets.

Mõisnik kütab ahju ja kasvatab kartulit

Lääne-Virumaal Kulina mõisas elav poliitik tähendas, et tal on lisaks teistele võimalustele majapidamises samamoodi olemas ahjuküte. «Ega ma siis tervet mõisa ei küta, vaid ainult eluruume. Olen alati hoidnud ahjud alles ja ahjuküte on meil moes olnud kogu aeg. Sellega oleme pääsenud raskematest löökidest,» rääkis ta.

Poolamets nimetas ennast vanamoodsaks inimeseks, sest lisaks ahju kütmisele kuulub nende pere traditsioonide hulka ka kartuli mahapanek. «See on ka oskus. Oma kartul peab tulema põllult. See on toidus, millele kulub tegelikult üks päev mahapanekuks ja üks päev ülesvõtmiseks. Kuidas siis mitte seda teha? Mul on tervislik toit. Ma tean, et see on puhas, sõnniku peal kasvanud.»

Kulina mõis. FOTO: Meelis Meilbaum

Elektrihinna tõusuks oli Anti Poolamets oma sõnul valmis. «Ootasin seda. Riigikogulast ei löö jalust maha, aga mul tekib kõhe tunne, kui mõelda, mis saab nendest, kes saavad alla keskmise palga või kelle pension on 600 euro ringis ning maksavad üle poole pensionist ära. See tekitab minus täitsa hirmu, mõeldes, kuidas peavad inimesed toime tulema,» kõneles Anti Poolamets. «Mis edasi saab, on pöörane, sest nii ei saa lõputult. Kui miski on kriis, siis see, mis hakkab praegu inimeste silme ees lahti rulluma.»

Poolamets: meie rohepöörde bluffi ei usu

Ta märkis, et on omamoodi karikatuurne kuulata uudiseid selle kohta, kuidas mõeldakse hakata maksma toetust ahjuga kütmisest loobumiseks. «Need on sellised märgid, mis näitavad, kui rappa kõik on läinud. Reaalselt toimivad inimesed hoopis vastupidiselt - nüüd käib mühinal ahjude käima jooksmine ja alternatiivsete energiaallikate otsimine. Õnneks ei ole tavalise ahjukütte peale kvoodimaksudega veel lennatud. Maal elavate inimeste jaoks on see päris suur väljapääs.»

Ekrelane meenutas, et nende erakond hoiatas energiakriisi eest varakult. «Oleme üsna euroskeptlised ja ei karda Brüsselit kritiseerida. Ülejäänud on kõik paras pokazuhha (petlikult hea mulje jätmine - M.M). Sa võid neid numbreid ümber tõsta, aga liidetavate summa on sama ehk rohepööre jääb. Meie rohepöörde bluffi ei usu, kuid enne tehakse lihtsalt kohutavalt palju kahju: paisatakse inimesed vaesusesse, lammutatakse keskklassi ja väikeettevõtlust, kes ei saa lihtsalt enam hakkama. Samamoodi suurettevõtteid.»