Isamaa nõuab kodutarbijatele võimalust osta elektrit börsiväliselt

«Sellisel juhul jääks hind kodutarbijatele 50 eurot mWh (5 senti kwh) kohta, mis on kordades odavam praegusest hinnast. Võimalus osta elektrit börsiväliselt on olemas nii Leedus kui ka Prantsusmaal ning see hoiab ära hinnašoki tarbijatele,» märkis Seeder.