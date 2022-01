Eesti lühiuudised

Kersna: haridus- ja teadus­ministeerium Tallinna ei koli

Haridus- ja teadusminister Liina Kerna (Reformierakond) ütles eile riigikogus Isamaa saadikute arupärimisele vastates, et keegi ei plaani haridus- ja teadusministeeriumi Tartust Tallinna kolida. «Ma ei ole andnud sellist ülesannet, et me peaksime seda tegema. Kellelgi ei ole olnud ka sellist plaani, sest sellel ei ole mõtet,» ütles minister. «See on meie tugevus, et meil on pakkuda ka Lõuna-Eestis elavatele inimestele töökohta, et nendel spetsialistidel on võimalus kandideerida ja on võimalus töötada ka Tartus.» Tartus ongi tema sõnul palju haridusvaldkonna eksperte – 163 spetsialisti töötab Tartus. PM