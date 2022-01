Suured elektriarved ning ühiskondlik pahameel on pannud poliitikuid üksteise võidu elektri hinna šokile lahendusi välja käima. Lisaks opositsioonile koostab konkreetseid ettepanekuid ka Keskerakond.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

«Tänaseks on näha, et ligi 200-miljonilisest meetmetepaketist on vähe,» nentis ­riigikogu keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid.

Erakonna konkreetsed ette­panekud, kuidas elektri ­hinna šokist välja ­tulla, viib neljapäeval ­valitsusse Keskerakonna majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Ettepanekute sisu jääb praegu veel saladuskatte alla.

Varasematest katsetustest on Keskerakond käinud välja energia käibemaksu ajutise alandamise, sellega Reformierakond nõus polnud. «Me arutame see nädal ja siis käime ettepanekud välja,» ütles Keskerakonna juht Jüri Ratas ja tunnistas eile, et ka ettepanekute sisu on veel lahtine ning selgub arutelude käigus.