Mehhiko president haigestus teist korda koroonaviirusesse

«Annan teada, et olen nakatunud koroonaviirusesse ja kuigi sümptomid on kerged, siis jään isolatsiooni ning teen ainult kontoritööd. Suhtlen virtuaalselt, kuni sellest üle saan,» kirjutas riigipea sotsiaalmeedias.

Mõned tunnid varem oli riigipea rääkinud oma igapäevasel pressikonverentsil käheda häälega. Lopez Obrador kinnitas pressiüritusel, et kavatseb teha koroonatesti, kuid usub, et tegemist on tavalise gripiga.