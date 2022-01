Küsitlus: 77 protsenti inimestest toetab elektrituru reformi

Ühtlasi selgub küsitlusest, et elektrihinna tõus halvendab 66 protsendi inimeste majanduslikku olukorda.

Elektrihinna järsu tõusu tõttu on paljude inimeste detsembrikuu elektriarved varasemaga võrreldes mitmekordistunud. Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kuivõrd see hinnatõus neid majanduslikult mõjutab ning kuidas nad suhtuvad äsja Isamaa poolt tehtud ettepanekusse viia ellu elektrituru reform, millega luuakse võimalus kodu- ja väiketarbijatele osta elektrit börsiväliselt.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul näitab küsitlus selgelt, et ühiskond ootab energiakriisis ja hinnašokis konkreetseid lahendusi. «Isamaal on ainsana selge nägemus sellest, kuidas aidata keerulisse olukorda sattunud Eesti inimesi ja ettevõtjaid. Elektriturureform on alternatiiv tänase koalitsiooni otsustamatusele ja ebamõistlikele lahendustele,» ütles Seeder.