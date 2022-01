Pärnus on esitatud ligi 500 energiakulude hüvitamistaotlust

Enamik taotlusi on esitatud elektrooniliselt, paberkandjal avaldusi on üksnes kuus. Samas on inimestel palju küsimusi, millele võib vastuseid leida linnavalitsuse kodulehelt.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Pärnus on energiatoetust võimalik taotleda ainult Pärnu linna või mõnda tema osavalda registreeritud isikutel. See tähendab, et vähemalt ühe pereliikme elukoht peab rahvastikuregistri järgi olema Pärnu omavalitsuses.