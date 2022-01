OTSEÜLEKANNE ⟩ Vaimne trauma sõja- ja konfliktifotograafias

Räägime sellest, mis on vaimne trauma ja stress ning sellest, kui levinud on see sõdurite ja pressi- ja dokumentaalfotograafide seas. Arutleme, miks on fotograafid ja ajakirjanikud eriliselt ohustatud või kaitsetud vaimse trauma ja stressi ees ja kuidas seda ravida või leevendada? Lisaks kuuleme isiklikke kogemuslugusid ning kuidas osalised nendega toime on tulnud või tulevad.