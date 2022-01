Riigikogu ei toetanud negatiivse koroonatesti kasutamist nakkusohutuse tõendina

Valitsus kaotas oktoobri lõpul ära võimaluse tõendada oma nakkusohutust negatiivse koroonatestiga, pärast mida on avalikel üritustel ja ruumides saanud osaleda vaid Covid-19 vastu vaktsineeritud või läbipõdenud inimesed.

EKRE esitatud eelnõu järgi oleks avalikes kohtades ja üritustel negatiivse Covid-19 kiirtesti tulemust nakkusohutuse tõendina jälle aktsepteeritud.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas, et eelnõud menetletaks erikorras ja lõpphääletus toimuks juba esimese lugemise lõpul. Riigikogu juhatus leidis, et eelnõu on vastu võetud juhul, kui on koosseisu häälteenamus, mitte lihthäälteenamus ehk 51 riigikogu saadiku toetus.

Eelnõu poolt hääletas 30 saadikut ja 59 jättis hääletamata ehk riigikogu lükkas eelnõu tagasi. Poolt hääletas 17 EKRE, 11 Isamaa ja kaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) saadikut.

Hääletamata jättis 28 Reformierakonna, 22 Keskerakonna, kaheksa SDE ja üks Isamaa saadik. Eelnõu poolt ei hääletanud keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid, kes veel eile tegi avalduse, et jaanuarikuu lõpus tuleks uuesti arvestama hakata kiirtestide tulemusi.

Karilaid ütles, et ta jätkuvalt pooldab negatiivse testi kasutusele võtmist, kuid lisas, et selle otsuse peab tegema koalitsioon. «Ikkagi otsuseid kujundatakse ja tehakse läbi koalitsioonivalitsuste, see on tavaline praktika. Opositsiooni eelnõu ei puutu nagu asjasse,» sõnas Karilaid.