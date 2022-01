Ohutusjuurdlus otsib Estonia vraki ala geofüüsikalise uuringu tegijat

Uuringu eesmärk on saada parem arusaam sellest, kuidas parvlaev Estonia uppus ja kus laevaga seotud esemed merepõhjal asuvad, selgub hankedokumentidest.

Eesmärk on koguda ja töödelda geofüüsikalisi andmeid, et saada teavet, mis on vajalik vöörivisiiri põhjaluku kolme purunenud tekiaasa ülaosa fragmentide leidmiseks ning merepõhjal paiknevate esemete kaardistamiseks alas, mille laev läbis pärast seda, kui laeva hakkas vett tungima.

Kuna tegu on juhtumiga, kus on palju huvitatud osapooli, kes sooviksid ülevaadet uuringute tulemustest, peab pakkuja arvestama sellega, et saadab oma vastutava tehnilise personali esindama oma organisatsiooni avalikel pressikonverentsidel uuringute sisu kirjeldava esitlusega.

Hankes märgitakse, et kõik toorandmed, kus jäädvustatakse inimsäilmeid või isiklikke asju, peavad olema töödeldud nii, et need ei oleks tulemandmetes nähtavad, ning neid peab käsitlema kui salastatud informatsiooni.

Vastavalt valitsuse 2021. aasta 17. juuni korraldusele kuulutab Eesti Energia välja riigihanke majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksuse Ohutusjuurdluse Keskuse nimel. Pakkumusi saab esitada 18. veebruari pärastlõunani. Leping sõlmitakse 2023. aasta 31. jaanuarini.