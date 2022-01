Üru küla ei mäleta teist nii ränka põlengut

Kell 1.26 teatati häirekeskusele, et Üru külas on süttinud elumaja. Kaks inimest oli põlevast majast ise õue saanud, kaks oli veel majas. Tulekahjust andis teada üks väljapääsenuist.

Päästetöid juhtinud Kuressaare operatiivkorrapidaja Reinar Ivanovi sõnul oli tule levik väga intensiivne. Kahe hoonesse jäänud inimese otsimiseks sisenesid päästjad akna kaudu, kuna ustest polnud see enam võimalik.

Päästjate andmeil polnud majas töökorras suitsuandurit. Päästjatele on see maja juba tuttav, sest see ei olnud seal esimene tulekahju. Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul käidi seal tuleohutust kontrollimas viimati 2019. aastal. «Siis jäi meist sinna kaks toimivat suitsuandurit,» ütles Lindmäe. «Mis neist sai, ei oska öelda.»