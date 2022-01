Vanapaar käib jalutamas, oma taburetid kaasas

Väärt ost on suureks abiks

«Enamasti käime ikka iga päev harjumuspärase teekonna läbi,» rääkis Elvi Karus. «Ma istun päris palju, aga liikuda on ka vaja. Toas ju ei jookse ringi, ikka on tarvis väljas käia.»

Mitmekilomeetrisel jalutuskäigul on ainus pink maantee ääres bussipeatuses, aga et kodust peatuseni on pikk maa, tuleb vahepeal jalgu puhata pingikestel, mida terve tee ratastel kaasa veetakse. «Kuna mul on üks põlv opereeritud ja teine ootab samuti lõikust, ei jõua ma järjest pikalt kõndida ning pean saama istuda. Nii me siin kõnnime, siis jälle istume ja imetleme ning jalutame edasi,» ütles Elvi Karus.