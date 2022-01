Kütmata korterid tekitavad naabritele peavalu

Perekond, kel on Tallinna vanalinnas Vene tänaval korter (Vene tänav 19), on kuri samas majas paikneva äripinna omaniku peale. Kuna ruumid, kus kunagi tegutses galerii ja mõnda aega ka büroo, seisavad praegu tühjalt, keeras omanik ilmselt kokkuhoiu eesmärgil kütte maha. Teisel korrusel paikneva korteri põrand on seetõttu külm ja sealsed asukad pole sellega sugugi rahul.