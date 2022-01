Tallinn plaanib käivitada tasuta muuseumi külastamise pühapäeva

Tallinna koalitsioonilepingus on punk, et linn tagab iga kuu esimesel pühapäeval kõigile tasuta sissepääsu linnale kuuluvatesse muuseumidesse. «See tähendab, et oleme ka Tallinnas käivitamas paljudes maailma linnades levinud tava, kus iga kuu esimesel pühapäeval on muuseumid külastajatele tasuta,» selgitas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja