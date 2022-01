Krista Fischer nõustab nii teadusnõukoda kui ka terviseametit

Terviseamet sõlmis Krista Fischeriga lepingu juba möödunud aastal ning uuest aastast sõlmiti töövõtuleping viieks kuuks. Fischeri tööks on Covid-19 kriisiga seotud nakkushaiguse leviku analüüside koostamine ja ettekanded terviseameti hädaolukorra staabile.

«Krista Fischeri loodud matemaatilised valemid on Covid-19 epidemioloogilise olukorra prognoosimisel ja kriisi lahendamisel võtmetähtsusega. Ta on kahe aasta jooksul saavutanud tervisealases hädaolukorras kogemuse, mida ei ole tõenäoliselt ühelgi teisel selle eriala eksperdil, ja seega on terviseametil raske leida paremat koostööpartnerit,» selgitas terviseameti kommunikatsiooni osakonnajuht Imre Kaas.