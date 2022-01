Tallinna volikogu saab auditijuhi

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et revisjonikomisjoni pädevuse suurendamine on kogu linnasüsteemi huvides. «Tänavuses linnaeelarves on ette nähtud rahalised vahendid väliste auditite tellimiseks, samuti auditijuhi ametikoha loomiseks. Need sammud annavad revisjonikomisjonile jõudu juurde. Auditijuhi ülesanne on aidata komisjonil teha järelevalvet linna ressursside kasutamise efektiivsuse üle,» ütles Ossinovski.