Päästeamet asub värbama vabatahtlikke demineerijaid

Eeskätt otsitakse vabatahtlikke endiste teenistujate seast, kuid kandideerima oodatakse ka teisi huvilisi. Oluline aga on, et kandideerijal oleks läbitud demineerija väljaõpe või näiteks kaitseväes omandatud lõhkaja A, B, või C kategooria tase. «See oleks esimene tase, mis näitaks, et inimesel on kokkupuude olnud,» põhjendas päästeameti demineerimisüksuse juht Meelis Mesi.

Muu hulgas täpsustas ta, et ilma ei saa ka juhiloata - vabatahtlik vajaks vähemalt B-kategooria luba.

«Meie jaoks ei ole see muskel esmatähtis, vaid see, et inimene suudab mõelda ja on õige suhtumisega,» sõnas ta. Tänaseks on amet tema sõnul vabatahtlikke juba värbamas ja huvilised võivad ühendust võtta.

Päästeseaduse eelnõu saatis siseministeerium kooskõlastusringile juba novembris, valitsusele esitatakse see suvel.