Loendatud on veerand rahvastikust

Tänasest on rahvaloenduse lõpuni jäänud veel kümme päeva. Seni on e-küsimustiku põhjal loendatud ligi 350 000 inimest ehk 26 protsenti kogu Eesti rahvastikust. Kõige usinamad vastajad on olnud tartlased, Ida-Viru ja Valga maakonna inimesed on aktiivsuselt viimased.