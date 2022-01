Tallinn hakkab liiklust analüüsima uudse transpordimudeli abil

Transpordimudeli abil saab analüüsida ka linna ühistranspordi korraldust. «Meil on väga kaasaegne veerem, kuid ühistranspordivõrk on ajale jalgu jäänud. Kuidas seda kaasajastada, on omaette küsimus. Tallinn on suurem kui nii mõnigi väiksem omavalitsus ja sellepärast on ka neid mõjureid, mis ühe või teise otsuse tegemisel peaksid olema arvestatud, on siin hulga rohkem kui mujal,» selgitas Novikov.

Transpordimudel arvestab Novikovi sõnul umbes 400 transpordipositsiooni. Sinna on haaratud 130 000 transporditeelõiku ja 51 000 sõlme. See arvestab erinevaid liikumisviise: tramm, troll, buss, rong, isiklik auto, ja umbes 12 erinevat kasutajagruppi. Kasutajagrupid on näiteks autoga tööl käivad inimesed, ilma autota tööl käivad inimesed, kodused, õpilased, üliõpilased, pensionärid. «Kõik on eraldi analüüsitud: kuhu, kuidas ja mis ajal nad liiguvad. Üks asi on tipptund, teine asi on tipptunniväline aeg. Igaühe puhul on välja toodud ka liikumise iseloom, lähtudes nende spetsiifilistest vajadustest,» selgitas Novikov.