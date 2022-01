Jaanus Karilaid Reformierakonnale: riigil on raha

Keskerakonna fraktsiooni juhi Karilaiu hinnangul on fakt see, et inimesed ja ettevõtjad ägavad kõrgete energiahindade käes ja praegustest meetmetest ei piisa.

«Kuigi 245 miljonit on suur summa, siis kriisi ulatus näitab, et abipakett peab olema mahukam. Hea koalitsioonipartner on varem näidanud üles valmidust kriitilisi teemasid arutada ja lahendusi otsida, kuid praegune olukord, kus fraktsiooni esimees ning peaministri büroo juht probleemi eiravad, on märk sellest, et Reformierakond ei adu tegelikult kriisi tõsidust,» leiab Karilaid.

Peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu säutsus täna Twitteris, et elektriarvete 50-protsendilist valimatut kinnimaksmist ei tule. «Meil on märkimisväärsed mured tervishoiu ja julgeolekuga,» lisas Mäesalu.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus leiab, et koalitsioonpartneri väljapakutud pakett ei ole õiglane ega mõistlik. Peaminister Kaja Kallas ütles täna riigikogu infotunnis: «Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tegelikult tähendaks seda, et seda toetust saab keegi teine vähem, kui seda teha automaatselt.»

«Peaministri öeldu, et tema pensionäridest vanemad ei vaja toetust, näitab, et me räägime erinevatest asjadest. Me räägime ühiskonnast tervikuna, me räägime majanduse homsest päevast, inimeste toimetulekust ja turvatundest,» kirjutas Karilaid.

Karilaiu sõnul ei ole valitsusliidu ülesanne statistikaametile näitajaid toota ning Excelis järge hoida. «Peame inimesi aitama, meie peale loodetakse. Vastutustundetu on pead liiva alla peita. Riigil raha on,» lisas ta.

Veel märkis Karilaid, et novembri lõpu seisuga on riigieelarve maksutulud täitunud 106-protsendiliselt. «Seega soovin valitsusliikmetele homseks istungiks avatud meelt ja valmidust Eesti inimeste toimetuleku eest seista,» toonitas ta.